İç Anadolu'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesi önünde aşı için sıra bekleyen vatandaşlar

Aşılamadan görüntüler

Esnaf Mustafa Topak'ın konuşması

Bülent Dilbas'ın konuşması İç Anadolu'da SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

KAYSERİ - Kayseri'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı.

Kayseri'de randevu alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kayseri Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde vatandaşlar aşına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Buradaki 19 aşı polikliniğine 6'şarlı alınan vatandaşlara aşıları uygulandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen esnaf Mustafa Topak, randevu alabileceğinin açıklandığı gün sırasını aldığını ve bugün de aşısını olduğunu söyledi.

Topak, "Rabbim devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Allah razı olsun, hizmetler güzel. Hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle ilgilendiler. Seri şekilde aşılarımızı oluyoruz. Vatandaşlara duyarlı olmalarını ifade etmek istiyorum, vakitleri geldiğinde gelsinler aşılarını olsunlar." dedi.

Bülent Dilbas da devletin ücretsiz aşı imkanı sağlamasından son derece mutlu olduğu belirterek, "Allah razı olsun, bekletmeden aşımızı olduk. Ücretsiz bir şekilde faydalandık." ifadelerini kullandı.