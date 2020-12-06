Son dakika haberi! Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakinlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği kentte, belediye işçileri bazı bölgelerde altyapı çalışmalarını sürdürdü.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Karadeniz Sahil Yolu'nda da sadece kısıtlama dışında kalan araçların seyrettiği görüldü.