İç Anadolu'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Kayseri genelinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Nevşehir'in en işlek caddeleri olan Atatürk, Lale, Nar ve Milli İrade Caddesi'nde, Kırşehir'in Ahi Evran ve Cacabey Meydanları'nda, Sivas'ın Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde bulunduran Tarihi Kent Meydanı'nda, yasakların başlamasıyla sakinlik yaşandı.

Niğde, Yozgat ve Kırıkkale'de de saat 20.00 itibarıyla esnaf, iş yerini kapatırken vatandaşlar da evlerine çekildi.

Güvenlik güçleri, işlek cadde ve sokaklarda uygulama yaptı, vatandaşları uyardı. ?????