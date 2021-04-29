Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.
Saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi Nevşehir'in cadde ve sokaklarında araç ve insan hareketliliği yaşandı.
Atatürk Bulvarı, Milli İrade, Lale ve Belediye caddelerinde araç trafiğindeki artış dikkati çekerken, alışveriş merkezleri ile banka şubeleri önünde kuyruk oluştu.
Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminalinde ise sakinlik gözlendi.
Kırıkkale
Kırıkkale'de kentin en işlek bölgeleri Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor.
Alışveriş için dışarı çıkanlar, bazı iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturdu.
İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de cadde ve sokaklarda HES kodu sorgulaması yaparak, kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguluyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - 'Tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu - Son Dakika