İç Anadolu'da "tam kapanmayla" sessizlik hakim - Son Dakika

Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Sivas'ın en işlek noktaları tarihi Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.

Yozgat

Yozgat'ta tam kapanma uygulamasıyla sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaptı. Kentte kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.