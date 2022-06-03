Kırşehir ve ilçelerinde gece saatlerinde rüzgarla başlayan toz taşınımı etkili oldu.
Polis ve jandarma trafik ekipleri, görüş mesafesinin de düşmesi nedeniyle kara yolları güzergahında sürücüleri uyardı.
Kaynak: AA
Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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