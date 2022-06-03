İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu

03.06.2022 11:01

Kırşehir ve ilçelerinde gece saatlerinde rüzgarla başlayan toz taşınımı etkili oldu.

Kırşehir ve ilçelerinde gece saatlerinde rüzgarla başlayan toz taşınımı etkili oldu.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, görüş mesafesinin de düşmesi nedeniyle kara yolları güzergahında sürücüleri uyardı.

İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu
İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu
İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu
İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu

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Kaynak: AA

Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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