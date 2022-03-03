Vatandaşlar açık havada maskelerini çıkardı - Son Dakika
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Vatandaşlar açık havada maskelerini çıkardı

03.03.2022 13:33

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların birçoğunun maske takmaya devam ettiği gözlendi, bazı vatandaşlar ise caddede maskesiz gezindi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların birçoğunun maske takmaya devam ettiği gözlendi, bazı vatandaşlar ise caddede maskesiz gezindi.

Açık alanda maske takan vatandaşlardan Ahmet Turan Yıldırım, bireysel tedbir alarak maske takmaya devam edeceğini dile getirdi.

Alınan kararı olumlu karşıladığını belirten Yıldırım, "Devletimizin aldığı karara herkesin saygılı olmasını istiyoruz." dedi.

Maskesiz gezinen Turan Kıral ise açık alanda maskenin serbest bırakılmasını olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Otobüsler ve kapalı yerlerin haricinde maske takılmaması gayet güzel." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar açık havada maskelerini çıkardı
Vatandaşlar açık havada maskelerini çıkardı
Vatandaşlar açık havada maskelerini çıkardı

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Cumhuriyet Meydanı, Nevşehir, Sivas, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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