İç Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) bugünden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına inmesi öngörülüyor.

Konya'nın kuzeybatı kesimleri dışındaki bölge genelinde havanın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.