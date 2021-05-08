İç Anadolu'daki çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu - Son Dakika

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Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri'de sabah erken saatlerde iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Siparişler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle adreslere teslim ediliyor.

Kayseri Çiçekçiler Derneği Başkanı Murat Kalem, uzun zamandır durgun olan çiçek piyasasının Anneler Günü dolayısıyla bir nebze olsa hareketlendiğini söyledi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.00-17.00 saatleri arasında evlerine en yakın çiçekçiden çiçek alabilmelerinin serbest olduğunu hatırlatan Kalem, "Siparişleri genelde telefon ve internet üzerinden alıyoruz. Gece 00.00'a kadar siparişleri evlere götürebiliyoruz." diye konuştu.

Çiçekçi esnafı Erdem Sarı ise özel günlerde yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Anneler Günü'nde genelde saksı çiçeklerinin tercih edildiğini aktaran Sarı, "Bu yıl da geçen yılki gibi sokağa çıkma kısıtlaması var. O yüzden insanlar dükkanlarımıza gelip alışveriş yapamıyorlar ancak internetten ve telefondan satışlarımız oldukça iyi." ifadelerini kullandı.