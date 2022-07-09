Niğde'de hayvan pazarında bayramda da hareketlilik devam ediyor

Niğde'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlıklarını alamayan vatandaşlar, bayram namazının ardından Hıdırlık mevkisindeki hayvan pazarına geldi.

Bayram namazının ardından bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını Niğde Belediyesi Kesimhanesinde hijyenik ortamda profesyonel kasaplara kestirdi.

Üretici Furkan Şahin, işlerin iyi olduğunu belirterek, "15-20 küçükbaş hayvan sattım. Az kaldı, bitirip gideceğiz inşallah. Fiyatlar düştü." dedi.

Kurbanlıkların bu sene uygun olduğunu anlatan üretici Mustafa Doğu da küçükbaş hayvan satarak ilk gün siftahını yaptığını dile getirdi.

Kurbanlık alan Ali Öztürk ise herkesin bayramını kutlayarak, "Büyükbaş kesiyoruz, bu küçükbaşı da onun yanına kesiyoruz. Rabbim kabul etsin, memleketimize milletimize hayırlar getirsin." ifadelerini kullandı.