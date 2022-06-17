Vali Buhara ve Genel Müdür Gül, sınıflarda öğrencilere karnelerini takdim ederek, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Cumhuriyet, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

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