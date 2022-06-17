İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika
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İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

17.06.2022 14:04

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen tören Öğrencilerin karnelerini alması Vali Hüdayar Mete Buhara'nın konuşması Kırşehir Kırşehir'de 42 bin 562 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen tören

Öğrencilerin karnelerini alması

Vali Hüdayar Mete Buhara'nın konuşması

Kırşehir

Kırşehir'de 42 bin 562 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende Vali Hüdayar Mete Buhara, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet İşleyen ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Buhara ve Genel Müdür Gül, sınıflarda öğrencilere karnelerini takdim ederek, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mete Buhara, Cumhuriyet, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

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