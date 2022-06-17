İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

17.06.2022 17:16

Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta öğrenciler karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta öğrenciler karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Niğde'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 69 bin 144 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, karnelerini almak için okullarına geldi, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Niğde Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Selçuk İlkokulunda öğrencilere karne verdi.

Koç, gazetecilere, "Geleceğimiz olan yavrularımıza güveniyoruz. Hepsini tebrik ediyorum, yaz tatilini verimli geçirmelerini, dinlenmelerini, büyüklerini ziyaret etmelerini ve önümüzdeki seneye hazırlık olması bakımından kendilerini sıkmadan kitap okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yozgat

Yozgat'ta 74 bin 988 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyü ilk ve ortaokulunda karne törenine katılan Vali Ziya Polat, öğrencilere karne dağıttı.

Polat, yaz tatilinde öğrencilere dinlenmelerini ve eğlenmelerini önererek, "Özellikle boş zamanlarımızı mutlaka kitap okuyarak değerlendirelim. Anne ve babanız tarlaya çalışmaya gittiğinde zaman zaman siz de gidin, onların ne zorluklar çektiğini görün ve onlara yardım edin." dedi.

Törene, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve veliler katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement