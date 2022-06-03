İç Anadolu'daki toz bulutu etkisi akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, İç Anadolu ve Ankara'da görülen toz bulutunun öğleden sonra beklenen yağışla çamur yağışına dönüşebileceğini söyledi.

Başkentte sabah saatlerinden itibaren görülen toz bulutuyla kent adeta sarıya büründü. Toz bulutu araçların da üzerini kapladı.

Macit, toz bulutuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İç Anadolu'da ve özelikle Ankara'da şu anda toz bulutumuz mevcut. Kentin kuzeyi ağırlıklı olmak üzere devam edecek toz bulutunun İç Anadolu'da ve Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesini bekliyoruz." dedi.

"Kararsızlık yağışları hafta sonu da devam edecek"

Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da gök gürültülü sağanak beklendiğini de belirten Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin şöyle konuştu:

"Başkentte yarın için gök gürültülü sağanak beklentimiz devam ediyor. Türkiye genelinde ise iç bölgelerin tamamında, cumartesi günü iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Pazar günü de bu yağışlar aynı bölgelerde devam edecek. Hafta sonu, kuzey iç ve doğu bölgelerde özellikle iç kesimlerde öğle saatlerinden sonra bu 'kararsızlık yağışları' dediğimiz yağışların devam etmesini bekliyoruz."