İç Anadolu İçin Kar Yağışı Uyarısı
2 saat önce
Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas'ta devam eden kar yağışının, 10-20 santimetre örtü bırakması bekleniyor.
Kayseri
, Yozgat
, Nevşehir
, Niğde
, Aksaray
, Kırşehir
ve Sivas
'ta devam eden kar yağışının, 10-20 santimetre örtü bırakması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu
'nun doğusunda halen devam eden kar yağışlarının Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini artıracağı öngörülüyor.
Bölgede kar yağışının, çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği ve 10-20 santimetre civarında örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Kar
yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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