İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da bugün sağanak bekleniyor - Son Dakika

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da bugün sağanak bekleniyor

30.04.2021 08:23
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da bugün sağanak bekleniyor, System.String[]

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Ankara dahil yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Ankara dahil yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

???????Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da bugün sağanak bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona onları da dize getirdi! Alkolü yasaklayan Rusya yumurta dağıtmaya başladı Korona onları da dize getirdi! Alkolü yasaklayan Rusya yumurta dağıtmaya başladı Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı
Camdaki Kız dizisine sahne vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti Camdaki Kız dizisine sahne vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti         
08:10
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi         
07:45
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti         
00:17
Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek         
23:30
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya vedasının altından olay çıktı! Meğer yönetmenle kavga etmiş Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya vedasının altından olay çıktı! Meğer yönetmenle kavga etmiş         
16:04
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi         
16:03
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 08:40:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da bugün sağanak bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement