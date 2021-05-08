İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gelecek hafta pazartesi ve salı günü gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi bekleniyor.

Bu bölgelerdeki başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.