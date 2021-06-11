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ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı

11.06.2021 11:03

İç Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alan Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, doğal güzellikler içinde 286 kuş türünü barındırıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alan Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, doğal güzellikler içinde 286 kuş türünü barındırıyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçe merkezinin 25 kilometre güneyinde bulunan 800 metre rakıma sahip Balıkdamı, Sakarya Nehri'nin bölgede oluşturduğu su taşkınları sayesinde pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana gelen gizli kalmış doğa harikası, pek çok kuş türü için konaklama, beslenme ve üreme olanağı sunuyor.

Uzunbacak, sığır balıkçılı, gece balıkçılı, küçük akbalıkçılı, erguvani balıkçıl, gri balıkçıl, ak pelikan, flamingo, kızıl şahin, bıyıklı baştankara, pasbaş patka, balaban, kızkuşu gibi çok çeşitli gruplardan türlerin yaşadığı Balıkdamı'nda doğaseverler için kuş gözlem kulesi de bulunuyor.

Birbirinden güzel menderesleriyle kano sporcularının da kullandığı Balıkdamı, 1980 yılında ikinci derece Doğal Sit Alanı, 1994'te de Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edildi. Bölge geçen sene Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescillendi.

Bölgede 20 yıldır çalışmalar yürüten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Muharrem Karakaya, AA muhabirine, Balıkdamı'nın korunması gereken çok önemli "sucul ekosistem" olduğunu söyledi.

Balıkdamı'nın "su basar çayır ekosistemi" olduğunu belirten Karakaya, "Balık bolluğu ve çeşitliliği nedeniyle pek çok canlı türünü çekiyor. Bu yüzden kuşlar da burada barınıyor. Türkiye'de düzenli olarak 366 kuş türü görülüyor. Balıkdamı'nda tespit ettiğimiz 286 kuş türü var. Balıkdamı hem jeolojik oluşumu hem barındırdığı hayvan çeşitliliği anlamında çok önemli bir bölge. Buranın hem ülke hem de dünya çapında korunup tanıtılması gerekiyor." diye konuştu.

Karakaya, kuş gözlemciliği turizminin dünyada artan bir trende sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa kıtasında gözlemlenen kuş türü sayısının 578, Türkiye'de ise 514 olduğunu aktaran Karakaya, "Kıtanın neredeyse tamamındaki kuş türlerini Türkiye'de gözlemek mümkün ancak ülkemizin bu turizmden aldığı pay, sahip olduğu kuş çeşitliliğine bakarak maalesef paralel değil. Balıkdamı gibi sulak alanlar kuş gözlem turizmine hizmet verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kano sporu ve kuş fotoğrafçıları için bulunmaz bir yer"

Büyük Ayı Doğa ve Macera Sporları organizasyonunun kurucusu Hakan Çalışkan da Eskişehir'de çeşitli branşlarda doğa sporları yaptıklarını belirterek, Balıkdamı ve çevresinin de faaliyet alanlarından biri olduğunu anlattı.

Balıkdamı'nın İç Anadolu Bölgesi'ndeki önemli sulak alanlardan olduğunu anlatan Çalışkan, "Burasının turizme kazandırılması önemli ancak bunu yaparken doğayı da korumamız gerekiyor. Buradaki kuşları ve yaban hayvanlarını rahatsız etmemek çok önemli. Özellikle kano sporu ve kuş fotoğrafçıları için bulunmaz bir yer." dedi.

ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı

İç Anadolu Bölgesi, Eskişehir, Türkiye, Kano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı - Son Dakika


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