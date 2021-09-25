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İç Anadolu'nun "Efes"i olmaya aday Mokissos'ta kazılar başladı - Son Dakika

İç Anadolu'nun "Efes"i olmaya aday Mokissos'ta kazılar başladı

25.09.2021 11:13
İç Anadolu'nun

Helenistik döneme uzanan tarihi ile "Kapadokya bölgesinin Efes'i" olmaya aday, "Nora" olarak da bilinen Mokissos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

Helenistik döneme uzanan tarihi ile "Kapadokya bölgesinin Efes'i" olmaya aday, "Nora" olarak da bilinen Mokissos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

Aksaray'ın Helvadere beldesinde Hasan Dağı eteklerine kurulan antik kent, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra anıtsal Roma mezarları, 4. asırdan 7. yüzyıla kadarki kagir kiliseleriyle tarihin derinliklerini yansıtıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük antik şehirlerinden birisi olan ve ayakta kalmayı başaran yapılarıyla bugüne gelen Mokissos, doğal bazalt bloklarıyla inşa edilen konutlar, düzgün kesme taştan anıtsal mezarlar, kiliseler ve sarnıçlardan oluşuyor.

Kazı başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Tolga Uyar, AA muhabirine, geçen yıl yapılan yüzey araştırmalarının ardından kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Teknik altlıklar ve haritalandırma çalışmalarını tamamladıktan sonra kazı alanına ilk kazmayı vurduklarını anlatan Uyar, şöyle konuştu:

"Bu yılki kazı planımızda kentin merkezindeki ana yapı grubu var. Bunların fonksiyon, işlev ve tarihini araştırıyoruz. Ayrıca 3 noktada sondajlama işlemi gerçekleştirdik. Amacımız toprağın altındaki yapı gruplarına ilişkin verilere ulaşmak. Kentin merkezinde çok yoğun dolgu toprak var. Bu toprağı kaldırarak katmanları görmeyi ve kentin taban seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlarla ilgili bazı ön bilgilere ulaştık. Açmalar sırasında küçük buluntulara da rastladık, seramik parçalar ve depolama amaçlı kullanılan küpler gibi. Günlük kullanılan metal eşyalardan ok ucu, çengel ve iki sikke bulduk. Bu sikkelerden bir tanesi 6. diğeri ise 17. asra ait."

"Turistler için çekim merkezi olacak"

Uyar, Mokissos'un tarihinin Helenistik döneme uzanıp uzanmadığının bu kazı çalışmaları sonunda netleşeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşimiz yaver giderse kısa süre içerisinde öğrenebiliriz. Mokissos Antik Kenti, Kapadokya bölgesinin en yoğun yerleşim kalıntılarına sahip bir yer. 200 hektardan daha geniş alana yayılmış. Çok anıtsal yapı var. Çok büyük taş bloklar kullanılmış. Bu bölgede böyle büyüklükte, bu kadar yoğun yapılaşmanın bulunduğu başka bir sit yok. Bu anlamda Mokissos görsel açıdan turistler için çekim merkezi olacak."

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan destek ve Aksaray Valiliğinin yardımıyla ziyaretçiler için yaya yolu ve ziyaretçi karşılama merkezi projesi hazırladıklarını anlatan Uyar, en kısa sürede yapımına başlanacağını sözlerine ekledi.

Helenistik, Kapadokya, Aksaray, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'nun 'Efes'i olmaya aday Mokissos'ta kazılar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç Anadolu'nun "Efes"i olmaya aday Mokissos'ta kazılar başladı - Son Dakika
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