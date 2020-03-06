İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarına şap tedbiri - Son Dakika

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İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarına şap tedbiri
6 saat önce
İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarları olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, çevre ilerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı bir süreliğine kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarları olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, çevre ilerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı bir süreliğine kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, çevre illerde görülen şap hastalığı Şarkışla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olan ve cumartesi günleri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile bir süreliğine kapatıldı. Canlı hayvan pazarının aşılama süresi boyunca kapalı kalacağı öğrenildi. - SİVAS
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