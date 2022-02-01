İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.