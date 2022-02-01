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İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı

01.02.2022 13:55
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Güneydoğu, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika


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