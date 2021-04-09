Adana, Mersin ve Hatay için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı - Son Dakika

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Adana, Mersin ve Hatay'da bugün ve yarın için kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinde Adana, Mersin ve Hatay'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın da etkisini sürdürmesi beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.