İç Anadolu'nun 'Karadeniz'i havadan görünümü ile hayran bıraktı - Son Dakika

Eskişehir'e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Dağküplü Mahallesi, dağların eteklerindeki konumu, bitki örtüsü ve evlerin mimari dokuları ile Karadeniz'i andırıyor. İç Anadolu Bölgesi'nin 'Karadeniz'i olarak nam salan köy, drone ile havadan görüntülendi.



Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Dağküplü Mahallesi, Karadeniz Bölgesi'ndeki köylere benzerliği ile dikkat çekiyor. Rakımı yaklaşık bin metre olan köyde 115 hane bulunurken, 300 kişi yaşıyor. Yazın nüfusun arttığı köyde ağırlıklı olarak yaşlılar bulunuyor. Doğası ile göz kamaştıran Dağküplü'deki nine ve dedeler, köy havasının ve suyunun verdiği dinçlikle adeta gençlere taş çıkarıyor. Hayvancılık ve tarım ile geçimlerini sağlayan köy halkı, Dağküplü'ye yolu düşenin mutlaka tekrar geldiğini belirtiyor.



"Şeker hastasıyım, buranın havası hastalığıma çok iyi geliyor"



Köy sakinlerinden Güllü Avşar, Dağküplü'nün yazın ayrı kışın ayrı güzel olduğunu söyledi. Avşar, "Emekli olduktan sonra buraya geleli 12 sene oldu. Geldik yerleştik. Kahve ve dükkan işletiyorum burada. Burayı seviyorum, Karadeniz ikliminin andırdığı için köyümüzün yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel. Havası desen gerçekten çok temiz bir havası var. Kendim şeker hastasıyım. Hastalığıma buranın havası çok iyi geliyor. Dağküplü'yü seviyorum. Köyümüzde bulunan çoğu kişi emekli, gençler şehirde yaşıyor. Çocuklarımız hafta sonları geliyorlar, örflerine ve adetlerine de bağlıdırlar. Herkes geçimin sebze yetiştirerek yapıyor. Burası dudu ile ünlüdür. Toptancılar gelir alırlar, dut pekmezi yapıyorlar. Buranın ekşi karadut pekmezi çok meşhurdur, burada yeşilliğin içerisinde bulunmak güzel bir duygu. Ormanın içinde köyümüz. Eskişehir'den başka şehirlerden gelip köyümüzden arazi alanlar çok. Havası sağlık açısından iyi geliyor, bunu doktorlar da tavsiye ediyorlar" diye konuştu.



"Burası hava yönünden çok güzel, burada herkes çok mutlu"



Köyün özellikle havasının çok temiz olduğunu aktaran Mustafa Zabun da, "Köyümüzün arazi yapısı engebeli ondan dolayı köyümüz konum olarak güzel. Nüfusumuz göç ettiği için köyümüz şu an yaşlı. Tabii Allah'a şükür iyiyiz. Hiçbir şeyden şikayetçi değiliz. Gençlerin mahallemizde tutunabilmesi için hükümetimizden köylere ve mahallelere şehir imkanları getirilmesini istiyoruz. Burası hava yönünden çok güzel, orman köyü diye geçer. Dediğim gibi havası çok güzel. Tur şirketleri devamlı buraya geziye gelirler. Burada çok mutluyuz, herkes çok mutlu. Ben yıllardır buradan çıkmadığım için şehirde duramıyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR