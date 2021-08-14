İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te otel yatırımları artıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı'na gelen turist sayısında son yıllarda yaşanan artışla daha fazla konaklama yerine ihtiyaç duyulması yatırımcıları bölgeye yönlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı sayesinde Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, sunduğu uluslararası standartlardaki hizmetlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Erciyes'te 13 olan otel sayısının yeni yapılacak olanlar ve inşası için anlaşılan otellerle 25'in üzerine çıkması bekleniyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Erciyes Master Planı'nın 2005 yılından itibaren başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Plan sayesinde Erciyes'in hem ekonomik olarak hem de kültürel ve sportif anlamda değer kazandığını vurgulayan Cıngı, turizm için en önemli şeylerden birinin konaklama olduğuna dikkati çekti.

Cıngı, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla Erciyes'te otel parsellerinin ihale edildiğini ve yatırımların başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Çok şükür her geçen yıl da yeni oteller zincirimize dahil olarak, Erciyes Kayak Merkezi'nin bünyesinde 2200 metrelik irtifada hizmet vermeye başlıyorlar. Özellikle son yıllarda yapılan otellerimiz dağa, Türk turizmine değer katacak kalitede. Erciyes tüm dünyadan misafir aldığı için özellikle de son 5 yıldır yurt dışından charter uçuşlarla yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığı için turizm yatırımcılarımızın ilgisi de arttı. Şu anda devam eden yaklaşık 650 milyon liralık bir otel yatırımımız var. İnşallah 3 yıl içinde mevcutta 1500 olan yatak kapasitemiz 3 bin 500'e çıkacak. Diğer parsellerin de ortalama 5 yıl içinde tamamlanmasıyla ilave 1,2 milyar lira yatırım daha alacak Erciyes. Hedefimiz, 5-6 yıllık bir zaman zarfında Erciyes'teki yatak kapasitesini 8 bine çıkarmak."

Otel yatırımı 5 yıl içinde kendini amorti ediyor

Şehir merkezine de yeni oteller yapıldığını belirten Cıngı, Erciyes'in Kültür ve Turizm Bakanlığının teşvik bölgesinde olduğunu, bunun da yatırımları hareketlendirdiğini ifade etti.

Otel yatırımlarının karlılığına ilişkin bilgi veren Cıngı, "Yapılan analizler neticesinde otel yatırımının 5 yıl içinde kendini amorti ettiği tespit edilmiş durumda. Özellikle güneyde, sahillerdeki yatırımcılar Erciyes'te de otel inşa ederek, kışın boşa çıkan personellerini, kış turizm merkezinde değerlendirip yaz sezonunun başlamasıyla tekrar güneye çekiyor." diye konuştu.

Cıngı, yeni otellerin inşaasıyla ilgili görüşmelerinin de sürdüğünü, bu otellerin de kente değer katacağını kaydetti.