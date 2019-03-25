Son Dakika Haberleri: İç Anadolu Oda ve Borsaları Kırşehir'de Buluştu

İç Anadolu Oda ve Borsaları Kırşehir'de Buluştu

43 dakika önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde akreditasyon sistemi bilgi paylaşımı bölge toplantısı gerçekleştirildi.

İç Anadolu Oda ve Borsaları Kırşehir'de Buluştu, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde akreditasyon sistemi bilgi paylaşımı bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı İç Anadolu Bölgesindeki oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Türkiye genelinde uyguladığı akreditasyon sistemi ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, TOBB Akreditasyon Kurulu Genel Sekreteri Özge Karatepe, akreditasyon sistemindeki puanlama, iletişim uzmanı Adnan Erbaş da hitabet sanatı hakkında bilgi verdi.

İki gün süren toplantıda, oda ve borsalar arasında akreditasyon standardı, uygulama verimliliğinin arttırılması konularında katılımcıların görüşü alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA

İç Anadolu, Kırşehir, Güncel
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