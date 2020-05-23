İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - Son Dakika

Polis ekiplerinin sürücülerin izin belgelerini kontrol etmesi
Meydan ve caddelerden görüntüler
İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Kırıkkale'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren Samsun Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.
Polis, kent merkezinde bazı noktalarda araçları durdurarak sürücülerin izin belgesini kontrol etti.
Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği görüldü.