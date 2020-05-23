İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - Son Dakika

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği görüldü.

Polis, kent merkezinde bazı noktalarda araçları durdurarak sürücülerin izin belgesini kontrol etti.

Kırıkkale'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren Samsun Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı 'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kırıkkale 'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Meydan ve caddelerden görüntüler

Polis ekiplerinin sürücülerin izin belgelerini kontrol etmesi

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