Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Kayseri'de kısıtlamayla birlikte Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Lise Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamada muaf olan iş yerleri çalışırken, ekmek fırınları bakkal ve marketlere ekmek dağıtımı yaptı.