İç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş merkezleri, market ve fırın gibi iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Kayseri'de kısıtlamayla birlikte Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Yozgat

Yozgat'ta kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, kısıtlamanın başlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kentin en işlek caddelerinden biri olan Lise Caddesi'nde araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Nevşehir

Kısıtlama öncesi market, manav gibi gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde hareketlilik yaşanan Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Nevşehir'de kentin en işlek adreslerinden Atatürk, Lale ve Milli İrade caddeleri ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu kent merkezi kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibarıyla sessizliğe büründü.

Polis ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Niğde

Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasından önce market ve fırınlarda yoğunluk oluştu, vatandaşlar hafta sonu için ihtiyaçlarını aldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Öte yandan polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde devriye görevi icra etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla başta Cumhuriyet Meydanı ile diğer cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, belirlenen kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Sivas

Kovid -19 haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek adreslerinden Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda kısıtlamadan muaf az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Güvenlik güçleri, şehrin ana arterlerinde kurdukları uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.