İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

03.05.2022 12:25
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğu su ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun doğusu ( Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas) ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika


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