İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli, 2021'de hizmete girecek - Son Dakika

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli, 2021'de hizmete girecek

23.10.2020 10:13
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli, 2021'de hizmete girecek, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nin gelecek yılın sonlarına doğru hizmete açılacağını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nin gelecek yılın sonlarına doğru hizmete açılacağını bildirdi.

Yazıcı, İbradı ilçe ziyaretinde Kaymakam Mevlana Kürkcü, Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kürkcü'den ilçe hakkında bilgi alan Yazıcı, Antalya için güvenlik konusunun son derece önemli olduğunu belirtti.

Antalyalıların ve Antalya'ya gelen turistlerin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğuna işaret eden Yazıcı, "Güvenlik güçlerimizin, turizm kentinde görev yapmanın bilinci ve disiplinine sahip olduğunu görüyoruz. Bu oldukça sevindirici." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edildiği takdirde başarıya ulaşılabileceğini aktaran Yazıcı, tüm kurum yöneticileri ve çalışanlarından örnek teşkil edecek bir duyarlılık göstermelerini istedi.

Yazıcı, Demirkapı Tüneli'ndeki çalışmaları inceledi

Daha sonra İbradı Belediyesini ziyaret eden Yazıcı, Başkan Küçükkuru'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ormana Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Yazıcı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, Kovid-19'a karşı tedbirli olunması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Altınbeşik Mağarasını de gezen ve ardından İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Yazıcı, "İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız. Devlet olarak her daim halka hizmetteyiz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Demirkapı Tüneli'nin bölgemize ve Antalyamıza büyük katkısı olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı İbradıda, vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Çavuş Bilal Bostanoğlu'nun ailesini de ziyaret etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli, 2021'de hizmete girecek - Son Dakika

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