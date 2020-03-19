İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
6 saat önce
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Mersin- Karaman arasındaki geçitte kar, buzlanma ve tipinin de etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bölgede buzlanma dolayısıyla çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda ikaz ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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