İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Son Güncelleme: 04.09.2023 11:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu'da bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Batı Anadolu'da etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, bugün saat 13.00'dan 21.00'a kadar İç Batı Anadolu'da etkili olmasını beklediği gök gültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; iç batı bölgelerde bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Anadolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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