Son Dakika Haberleri: İç borçlanma stratejisi (1)
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İç borçlanma stratejisi (1)

4 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma ise yapılmayacak.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:24 Kaynak: AA
Ekonomi
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