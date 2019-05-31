İç borçlanma stratejisi (1)
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:24 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma ise yapılmayacak.
(Sürecek)
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