Son Dakika Haberleri: İç borçlanma stratejisi (1)
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İç borçlanma stratejisi (1)

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:36 Kaynak: AA
Ekonomi
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