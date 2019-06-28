İç borçlanma stratejisi (1)
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:36 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, temmuz-eylül döneminde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
(Sürecek)
Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar
Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak
Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek