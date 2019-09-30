Son Dakika Haberleri: İç borçlanma stratejisi (1)
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İç borçlanma stratejisi (1)

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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