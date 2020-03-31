İç borçlanma stratejisi (1)
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine bu dönemde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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