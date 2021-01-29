İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubatta 45,4 milyar lira, martta 31,2 milyar lira, nisanda 43 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın şubat-nisan 2021 dönemi iç borçlanma stratejisinde, şubat ayında 45 milyar liralık iç borç servisine karşılık 45,4 milyar liralık, martta 30,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 31,2 milyar liralık, nisanda da 36,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 43 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubat ayındaki iç borçlanmanın 28,3 milyar lirasının piyasadan, 16 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mart iç borçlanmasının 30 milyar lirasının piyasadan, 1,3 milyar lirasının ise kamuya satışlardan, nisan iç borçlanmasının 37 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 22 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca şubat ayında 2 tahvil değişim ihalesi yapılacak.

Şubatta 50,4 milyar liralık, martta 64,5 milyar liralık, nisanda da 41,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 44,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

İç borçlanma stratejisi bülteninde,"Bakanlığımız, para politikasıyla uyumlu bir borçlanma stratejisi yürütmekte olup, borç stokunun yapısını iyileştirme amacıyla yurt içinde ihraç edilen döviz cinsi senetlerin stok tutarını piyasa şartlarını dikkate alarak azaltacaktır. Bu kapsamda, ocak ayında itfası gelen döviz cinsi senet karşılığında yurt içinde bir borçlanma yapılmamıştır. Bununla birlikte; şubat ayında vadesi gelen döviz ve altın cinsi senet itfalarına karşı şubat ayında yurt içi piyasada döviz ve altın cinsi senet ihraçları yapılacaktır." açıklamasına yer verildi.

(Bitti)