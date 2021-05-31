İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 28 milyar lira, temmuzda 52 milyar lira ve ağustosta 16 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın haziran-ağustos dönemi iç borçlanma stratejisinde, haziranda 31,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, temmuzda 53 milyar liralık iç borç servisine karşılık 52 milyar liralık, ağustosta da 10,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 16 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 18,2 milyar lirasının piyasadan, 6,8 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuz iç borçlanmasının 48,9 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının doğrudan satışlardan 2,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustos ayındaki iç borçlanmanın ise 13,6 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,3 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının, 1 hazine bonosu ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 42,8 milyar liralık, temmuzda 56,1 milyar liralık, ağustosta da 15,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 19,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)