Son Dakika Haberleri: İç borçlanma stratejisi (2)
Son Dakika Ekonomi Haber

İç borçlanma stratejisi (2)

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ekimde 7,3 milyar lira, kasımda 20,4 milyar lira ve aralıkta 11,2 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

İç borçlanma stratejisi (2), System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ekimde 7,3 milyar lira, kasımda 20,4 milyar lira ve aralıkta 11,2 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, ekimde 7,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 7,3 milyar liralık, kasımda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,4 milyar liralık, aralıkta da 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Ekimdeki iç borçlanmanın 5,8 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 15,4 milyar lirasının piyasadan, 4,4'ü milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın ise 9,2 milyarının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, bir kira sertifikası, 3 Hazine bonosu ve 9 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Ekimde 11 milyar lira, kasımda 32,8 milyar lira, aralıkta ise 14 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 17 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ekimde 3,7 milyar lira, kasımda 12,4 milyar lira, aralıkta da 2,8 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

(Bitti)

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Fıstık fiyatı altınla yarışıyor Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İç borçlanma stratejisi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]