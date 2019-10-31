Son Dakika Haberleri: İç borçlanma stratejisi (2)
Son Dakika Ekonomi İç borçlanma stratejisi (2)

İç borçlanma stratejisi (2)

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kasımda 20,4, aralıkta 11,2 ve ocakta 24,4 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kasımda 20,4, aralıkta 11,2 ve ocakta 24,4 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

Bakanlık, Kasım 2019-Ocak 2020 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, kasımda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,4 milyar liralık, aralıkta 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık ve ocakta da 23,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 24,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, 1 kira sertifikası, 2 Hazine bonosu ve 8 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Kasımda 32,8 milyar lira, aralıkta 14 milyar lira, ocakta ise 25 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 15,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da kasımda 12,4 milyar lira, aralıkta 2,8 milyar lira, ocakta ise 0,6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

(Bitti)

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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