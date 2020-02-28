İç borçlanma stratejisi (2) - Son Dakika
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İç borçlanma stratejisi (2)

15 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, martta 20 milyar, nisanda 21,1 ve mayısta 19,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, martta 20 milyar, nisanda 21,1 ve mayısta 19,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın mart-mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, mart ayında 26 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar liralık, nisanda 20,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,1 milyar liralık, mayısta da 18,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,3 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Marttaki iç borçlanmanın 10,9 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kira sertifikasından, 7,6 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın 15,6 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının kira sertifikasından, 4,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıs ayındaki iç borçlanmanın ise 16,2 milyar lirasının piyasadan, 3,1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Martta 30,3 milyar liralık, nisanda 23,6 milyar liralık, mayısta ise 34,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 24,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da martta 10,3 milyar, nisanda 2,5 milyar, mayısta 15,6 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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