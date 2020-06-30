İç borçlanma stratejisi (2) - Son Dakika

İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuzda 27, ağustosta 28 ve eylülde 29 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuzda 27, ağustosta 28 ve eylülde 29 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

Bakanlığın temmuz- eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 20,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık, ağustosta 28,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, eylülde de 25,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 24,5 milyar lirasının piyasadan, 1,6 milyar lirasının kamuya satışlardan, 1 milyar lirası kira sertifikasından, ağustos ayındaki iç borçlanmanın 22,8 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının kira sertifikasından, 4 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın ise 26,3 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,6 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Temmuzda 23,3 milyar liralık, ağustos 31,3 milyar liralık, eylülde ise 30,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 11,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da temmuzda eksi 3,7 milyar lira, ağustosta 3,3 milyar lira ve eylülde ise 1,9 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İç borçlanma stratejisi (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 00:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İç borçlanma stratejisi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]