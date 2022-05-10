ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST - Son Dakika
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ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST

10.05.2022 16:42
ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST

Antalya'da alışveriş için girdiği markete iç çamaşırı çalıp kasiyeri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.B. (28), savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da alışveriş için girdiği markete iç çamaşırı çalıp kasiyeri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.B. (28), savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2331'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine giren E.B., alışveriş sırasında stanttan aldığı iç çamaşırını çantasına koyup kasaya yöneldi. Aldığı ürünlerin ücretini ödeyen kadının hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıkmak üzereyken üzerini ve çantasını aradı. Çantadan iç çamaşırı çıkması üzerine E.B. ile kasiyer arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Arbedede E.B., yanındaki 'kelebek' diye tabir edilen bıçağı çıkarıp, kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Marketin diğer çalışanlarının ihbarıyla adrese gelen polis, E.B.'yi ekip aracına bindirdi. Sürekli ağladığı görülen E.B., kasiyerin şikayetiyle gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen E.B., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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HABER Bülent TATOĞULLARI ANTALYA, (DHA)-

ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST
ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST
ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST
ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST
ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST
ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST
ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST

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alışveriş, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAMAŞIRI HIRSIZI SERBEST - Son Dakika


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