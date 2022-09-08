İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

08.09.2022 19:17

Kastamonu'da daha önce iç çamaşırında ve ekmek arasında uyuşturucu gizlerken yakayı ele veren şahıs, bu sefer de aracının arka tampon bölgesine sakladığı uyuşturucuyla jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Araç ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen S.B. ve B K. isimli şahısların içinde bulunduğu araç durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği "Valör" ile yapılan aramada, aracın arka tampon bölgesinin içerisine zulalanmış şekilde 35 gram metamfetamin ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince S.B. ve B.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden S.B., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

MAYIS AYINDA EKMEĞİN İÇİNE GİZLEMİŞTİ

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Mayıs ayında İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B.'nin yanında bulunan köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

GEÇEN YIL DA İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKMIŞTI

S.B.'nin, 2021 yılında İstanbul'dan Kastamonu'ya yolculuk ederken yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine çorap dikilerek gizlenmiş şekilde 50 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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