İç Çamaşırı ve Ayakkabı İçerisine Gizlediği Afyon Sakızıyla Yakalandı
11 dakika önce
İç çamaşırı ve ayakkabı içerisine gizlediği Afyon sakızıyla yakalandıVAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı S.H.N.
İç çamaşırı ve ayakkabı içerisine gizlediği Afyon
sakızıyla yakalandı
VAN - Van
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Van'dan Ankara
'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran
vatandaşı S.H.N. isimli şahıs tarafından iç çamaşırı, pantolon kemer iç astarı ve ayakkabı tabanına zulalanmış 575 gram Afyon Sakızı ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "05 Nisan 2019 günü Müdürlüğümüz Ferit Melen
Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van'dan Ankara İline gitmek üzere Havalimanına gelen İran Vatandaşı S.H.N isimli şahsın X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine; yapılan üst aramasında iç çamaşırına, pantolon kemer iç astarına ve ayakkabı tabanına zulalanmış toplam 575 gram Afyon Sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak S.H.N. isimli şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı
'nca serbest bırakılmıştır" denildi.
Uyuşturucu ile mücadelelerinin aralıksız süreceğinin de dile getirildiği açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:05 Kaynak: İHA
Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı
Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü
12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti