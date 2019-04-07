Son Dakika Haberleri: İç Çamaşırı ve Ayakkabısına Gizlediği Afyon Sakızıyla Yakalandı

İç Çamaşırı ve Ayakkabısına Gizlediği Afyon Sakızıyla Yakalandı

1 saat önce

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı, iç çamaşırı, pantolon kemer iç astarı ve ayakkabı tabanına zulalanmış 575 gram afyon sakızı ile yakalandı.

İç Çamaşırı ve Ayakkabısına Gizlediği Afyon Sakızıyla Yakalandı, System.String[]
Van'dan Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı, iç çamaşırı, pantolon kemer iç astarı ve ayakkabı tabanına zulalanmış 575 gram afyon sakızı ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan'da Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı S.H.N., X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilerek üzeri arandı. Şahsın üst aramasında iç çamaşırına, pantolon kemer iç astarına ve ayakkabı tabanına zulalanmış toplam 575 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:51 Kaynak: İHA

İran, Ankara, Van, Afyon, 3. Sayfa
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