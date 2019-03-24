Son Dakika Haberleri: İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsterken Yakalandı

İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsterken Yakalandı

14 dakika önce

Van'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsterken Yakalandı, System.String[]
Van'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mart günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen Y.A. isimli şahsın giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, iç çamaşırı içerisinde 4 paket halinde toplam 208 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Y.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:23 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsterken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]