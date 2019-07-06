İç çamaşırına koyduğu tabanca ateş aldı
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Karaman'da bir kişi, iç çamaşırına sakladığı tabancayı almak isterken tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:26 Kaynak: AA
'da bir kişi, iç çamaşırına sakladığı tabancayı almak isterken tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akkuş
(32) arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Karaman'a geldiği sırada Karaman-Ereğli kara yolundaki jandarma kontrol noktasında araçları durdurdu.
Bu sırada Akkuş otomobilin torpidosunda bulunan ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi. Akkuş, jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra iç çamaşırına sakladığı tabancayı çıkarmak isterken tabanca bilinmeyen nedenle ateş aldı.
Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
silaha el koyarken, Karaman Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde detaylı inceleme yaptı.
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