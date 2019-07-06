Son Dakika Haberleri: İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı

1 saat önce

KARAMAN'da Ahmet Akkuş, (32) jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı tabancayı, kontrol noktasını geçtikten sonra çıkarmak istedi.

İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı, System.String[]
KARAMAN'da  Ahmet Akkuş, (32) jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı tabancayı, kontrol noktasını geçtikten sonra çıkarmak istedi. Bu sırada tabanca ateş alınca, Akkuş, kasığından yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Niğde'den Karaman'a gelen Ahmet Akkuş, jandarmanın kontrol noktasını fark edince, otomobilin torpidosundaki ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi. Ahmet Akkuş jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra tabancayı çıkarmak istedi. Ancak bu sırada tabanca ateş aldı, Ahmet Akkuş kasığından yaralandı. 
Arkadaşı Muzaffer Sağ'ın ihbarı üzerine gelen ambulansla Ahmet Akkuş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından Ahmet Akkuş'un kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız tabanca ve mermi kovanı muhafaza altına alındı. 


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:27 Kaynak: DHA
Ahmet Akkuş, Karaman, Akkuş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim İstanbul Kağıthane'de PTT şubesinde soygun! Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 13:01:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]