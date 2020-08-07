İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen İlçesinde, uyuşturucu madde sattığı öğrenilen şahıs, iç çamaşırına sakladığı şeffaf kilitli poşet içerisindeki uyuşturucu madde ile polis ekiplerinin takibi neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliyi takibe aldı. Menemen'e metamfetamin madde getirip sattığı öğrenilen Ö.G'ye (26) yönelik ilçede çalışma başlatan ekipler, Asarlık Mahallesi'nden devlet hastanesine doğru araç ile seyir halinde olan şahsı durdurarak araç içerisinde ve şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Ö.G'nin iç çamaşırına saklamış olduğu şeffaf kilitli poşet içerisinde metamfetamin uyuşturucu maddesi ve satış için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Ö.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR