İç Çamaşırında 115 Adet Ecstacy Ele Geçirildi

Çorum'da narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda iç çamaşırına gizlenmiş 115 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Çorum'da narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda iç çamaşırına gizlenmiş 115 adet ecstacy hap ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.İ. isimli şahsın İstanbul'a giderek uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsı takibe alan Narkotimler. SB. isimli şahısla birlikte Çorum Otogarında otobüsten inerek kaçmaya çalışan şahsı kısa sürede yakaladı.



Şahsın yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş iki ayrı şeffaf poşet içerisinde toplam 115 adet ecstacy hap ele geçirildi.



Gözaltına alınarak hakkında TCK'nın 188. maddesinden (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine teslim edildi. - ÇORUM

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